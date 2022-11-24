"عصا موسى" ينشرون فيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس

نشرت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية، للحظات الأولى لعملية التفجير التي شهدتها مدينة القدس يوم أمس الأربعاء.

وكتب المجموعة مع الفيديو: "الحياة المظلمة..ستدفعون ثمن الدم الذي أريق ...لن تنعموا بالسلام والراحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ...سنحدد نهايتكم".

مجموعة هاكرز #إيرانية تطلق على نفسها "عصا موسى" تبث مشاهد من كاميرات الرقابة في كيان العدو تظهر لحظة العملية البطولية التي وقعت صباح اليوم في القدس

وتكتب" الحياة المظلمة..ستدفعون ثمن الدم الذي أريق ...لن تنعموا بالسلام والراحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ...سنحدد نهايتكم". pic.twitter.com/nbbg7CZdeo — حسين فايع (@Hussein_faye) November 23, 2022

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، يوم أمس بمقتل شخص وإصابة تسعة عشر آخرين جراء انفجارين منفصلين في مدينة القدس، واحد قرب محطة حافلات عند مدخل المدينة، والآخر في مستوطنة راموت.

المصدر: RT