إصابة أمريكيين اثنين بهجومي القدس

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، إصابة مواطنين أمريكيين اثنين بجروح في الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس اليوم الأربعاء.

وكتب السفير في حسابه على "تويتر": "للأسف، يمكنني الآن أن أؤكد أن مواطنين أمرسكيين كانا من بين المصابين في الهجمات التي وقعت اليوم في القدس.. بينما نتجه للاحتفال بعيد الشكر، أنا ممتن لأنهما سيتماثلان للشفاء".

Sadly, I can now confirm that two U.S. citizens were among those injured in today’s terror attacks in Jerusalem. As we head into Thanksgiving, I am grateful that they will recover. I pray for a peaceful holiday in the U.S., Jerusalem, or wherever you may be celebrating. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) November 23, 2022

وقالت أجهزة الطوارئ إن شخصا قتل وحوالي 15 آخرين أصيبوا في تفجيرين وقعا في محطتي حافلات على مشارف القدس.

ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل وإصابة 11 بجروح. وبعدها وقع انفجار ثان في محطة أخرى على مقربة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي.

المصدر: وكالات