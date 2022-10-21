مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي يقترح "مساعدة" بلدان آسيا الوسطى لتقليل اعتمادها على روسيا

اقترح خبراء مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي طرقا وأساليب لتنتهجها الولايات المتحدة لـ"مساعدة" بلدان آسيا الوسطى من أجل تقليل اعتمادها على روسيا.

ويركز تقرير مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي على وجه الخصوص على تعزيز العلاقات مع كازاخستان. واطلعت RT على نسحة منه.

ويؤكد خبراء خدمة أبحاث الكونغرس أن كازاخستان شريك للولايات المتحدة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب، وضمان الأمن الإقليمي وعدم انتشار الأسلحة النووية، في الوقت نفسه، تسعى كازاخستان إلى إصلاحات سياسية، بينما تواجه عددا من التحديات المحلية والدولية.

وبحسب التقرير: "قد ينظر الكونغرس في الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكازاخستان، مع الأخذ في الاعتبار تغير الجغرافيا السياسية، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بشكل فعال التحول الديمقراطي في كازاخستان".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للتقرير، يرى بعض المحللين أن كازاخستان وسيلة محتملة لروسيا للتهرب من العقوبات، بينما يعلن المسؤولون الكازاخستانيون عن نيتهم ​​الامتثال للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

في وقت سابق، خططت وزارة الخارجية الأمريكية لتخصيص تمويل "لتعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والمهنية" مع كازاخستان.

المصدر: RT