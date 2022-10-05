قمة إسبانية-ألمانية لبحث أزمة الطاقة

يلتقى زعيما إسبانيا وألمانيا اليوم الأربعاء في شمال غربي إسبانيا لعقد قمة تستمر ليوم واحد وتركز على أزمة الطاقة في أوروبا وعواقب "الغزو" الروسي لأوكرانيا.

ويشارك في القمة التي ستعقد في مدينة لا كورونيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والمستشار الألماني أولاف شولتس و15 وزيرا من البلدين خلال الاجتماع.

بالإضافة لأزمة الطاقة التي تعيشها القارة الأوروبية من المتوقع أن يناقش الزعيمان تنسيق السياسات المالية الأوروبية.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن ألمانيا، في حين تهتم برلين بمقترحات مد خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بباقي أوروبا. ومن المحتمل أن يمر خط الأنابيب عبر فرنسا، والتي لم تبد اهتماما بالمشروع.

وفي سياق آخر ذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن ألمانيا دعت إسبانيا للنظر في المشاركة في درع دفاعية أوروبية مضادة للصواريخ، اقترحتها برلين.

وفي ختام القمة من المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا في المساء.

المصدر: أب أب