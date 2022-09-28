الدوما الروسي يؤجل أسبوع عمله الإقليمي لمناقشة نتائج الاستفتاءات

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنه سيتوجب على نواب المجلس العمل في موسكو خلال هذا الأسبوع.

وأشار فولودين، إلى أنه يوجد اقتراح بعقد جلسات عامة لمجلس الدوما يومي 3 و 4 أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس مجلس الدوما القول، إن المجلس سيؤجل أسبوع عمله الإقليمي إلى موعد لاحق، وذلك لكي يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لنتائج الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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ووفقا لرئيس مجلس الدوما، لهذا السبب سيتوجب على أعضاء المجلس التواجد في موسكو هذا الأسبوع.

المصدر: تاس