قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن القرار الذي اتخذه سكان أراضي دونباس بالانضمام إلى روسيا الاتحادية سينقذ حتما ملايين المواطنين من الإبادة الجماعية.

وأضاف فولودين: "القرار الذي تم اتخاذه، ينقذ ملايين الأشخاص من الإبادة الجماعية. إنه يمنحنا الفرصة لوضع خطط للمستقبل بشكل مشترك لاحقا".

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بعد فرز 100٪ من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه تبين أن أكثر من 93.11٪ من الناخبين، صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية ملاحظات خلال الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي