أكثر من 99% من المقترعين في جمهورية دونيتسك أيدوا الانضمام إلى روسيا
Sputnik
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أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن فرز جميع أصوات المقترعين في استفتاء الانضمام إلى روسيا أظهر أن 99.23٪ ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا الانضمام.
وصوت في الاقتراع 2133326 ناخبا، بنسبة 97.51% من إجمالي المتمتعين بحق التصويت في الجمهورية، فيما صوت 0.62% من المقترعين ضد الانضمام.
ورحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في "تلغرام" بنتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: "أهلا بكم في وطنكم روسيا".
المصدر: نوفوستي