قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه بعد انضمام المنطقة إلى روسيا يجب نقل ملكية المحطة الكهروذرية الموجودة في المقاطعة إلى روسيا بأسرع وقت ممكن.

وشدد روغوف، الذي يترأس كذلك حركة "نحن مع روسيا"، على أنه لا توجد حاجة لمنح المحطة أية صفات أو أوضاع تخالف ذلك.

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وأضاف روغوف: "لا يجوز بتاتا إعطاء محطة زابوروجيه الكهروذرية للإرهابيين الأوكرانيين. يجب أن تصبح ملكا لروسيا، ولا حاجة إلى منح هذه المحطة أي وضع أو صفة أخرى".

بعد فرز 100٪ من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه تبين أن أكثر من 93.11٪ من الناخبين، صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية ملاحظات خلال الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي