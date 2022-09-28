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روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا

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روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن "هذه المنطقة لم تعد بتاتا تنتمي إلى أوكرانيا ولم تعد تعتبر جزءا منها، وهذا القرار نهائي ولا رجعة فيه أبدا".

وأضاف روغوف، الذي يترأس كذلك حركة "نحن مع روسيا": "تم فرز كل الاستمارات وظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء. لم تعد مقاطعة زابوروجيه، جزءا من أوكرانيا ولقد انفصلت عنها رسميا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. سنعود إلى الوطن، إلى روسيا".

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وشدد روغوف على أن التكتيك الذي انتهجته سلطات كييف والمتلخص في تخويف السكان عن طريق القصف والتفجيرات الإرهابية، تكلل بالفشل في مقاطعة زابوروجيه، ولم يتمكن نظام زيلينسكي من تحطيم روح الشعب ورغبته في العودة إلى وطنه التاريخي في روسيا.

بعد فرز 100٪ من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه تبين أن أكثر من 93.11٪ من الناخبين، صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية ملاحظات خلال الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي

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