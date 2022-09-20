بوتين: روسيا لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالحبوب مجانا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم تتلق أي رد على عرضها بتزويد البلدان المحتاجة بالحبوب مجانا.

-بوتين: رفض الاتحاد الأوروبي الاستجابة لاقتراح روسيا بنقل الأسمدة الروسية من الموانئ الأوروبية إلى الدول النامية مجانا هو ذروة السخرية.

- بوتين: النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية

- بوتين: لن تحيد روسيا عن مسارها السيادي وتعتزم الترويج لأجندة موحدة

-بوتين: الهيمنة في الشؤون العالمية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

-بوتين: العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على الدول الغربية نفسها، وكذلك على الدول الأكثر فقرا.

- بوتين: تأسف روسيا لتوقف الحوار مع البرتغال وتأمل في تصحيح الوضع

- بوتين: روسيا مهتمة بتسوية عادلة ومستدامة في ليبيا، وستواصل دعم سيادتها.

-بوتين: تعتبر روسيا مصر أحد أهم شركائها في إفريقيا والعالم العربي.

-بوتين: ستقدم روسيا المساعدة والدعم لمالي، بما في ذلك الإمدادات الغذائية

-بوتين بشأن الوضع بين باكو ويريفان: أي حالة نزاع تسبب قلقا شديدا.

-بوتين: من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتم اتخاذ تدابير للحد من تفاقم الوضع بين أرمينيا وأذربيجان