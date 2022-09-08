السفير الروسي لدى الجزائر: روسيا لا تعارض انضمام الجزائر إلى "بريكس"

صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن روسيا لا تعارض انضمام الجزائر إلى منظمة "بريكس" BRICS.

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وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في أغسطس الماضي أن بلاده مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس"، حيث ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه القضية، مشيرا إلى أن كل الشروط تقريبا متوفرة لذلك.

وقال شوفايف للصحفيين: "ليس لدى روسيا أي اعتراض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى (بريكس)، حيث ناقش الرئيسان هذه القضية".

وتضم منظمة "بريكس" الدول ذات النمو الاقتصادي الأسرع بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في يونيو 2009، BRIC بدون جنوب إفريقيا التي انضمت عام 2010 ليصبح اسم المنظمة BRICS.

المصدر: نوفوستي