رد صادم للمتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال صحفي مشهور: مقارنة سخيفة! (فيديو)

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنه من "السخف" مقارنة إنكارها لشرعية فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2018 برفض دونالد ترامب خسارته في عام 2020.

وحاولت جان بيير في البداية أن تسخر من استفسار مراسل "فوكس نيوز" بيتر دوسي، مشيرة إلى أنها توقعت منذ فترة طويلة سؤالا حول تغريدتها عام 2016، والتي تحدثت فيها عن خسارة هيلاري كلينتون في "انتخابات مسروقة"، وتغريدة عام 2020 أخبرت فيها متابعيها بأن حاكم جورجيا الجمهوري براين كيمب "سرق انتخابات 2018 من الجورجيين والديموقراطي ستايسي أبرامز".

وبدأ الصحفي حديثه قائلا: "قمت بالتغريد في عام 2016 بأن ترامب سرق الانتخابات"، لترد جان بيير: "كنت أعلم أنك ستطرح علي هذا السؤال".

فأجاب الصحفي: "حسنا، رائع، ها نحن ذا، لقد غردت بأن ترامب سرق الانتخابات، وغردت بأن ريان كيمب سرق الانتخابات. إذا كان رفض نتائج الانتخابات متطرفا آنذاك، فلماذا ليس كذلك الآن؟".

Karine Jean-Pierre: "Election deniers are a threat to democracy & are all insurrectionists"



Peter Doocy: "You tweeted in 2016 that Trump stole the election."



KJP: *panic, sweating* "...um...thats different, ok?" pic.twitter.com/D6eORKnv4g — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 6, 2022

فقالت جان بيير: "لنكن واضحين، المقارنة التي قمت بها سخيفة كنت أتحدث حينها بالتحديد عما كان يجري حول حقوق التصويت وما كان يهدد حقوق التصويت هذا ما كنت أتحدث عنه في ذلك الوقت".

وعندما ضغط الصحفي على جان بيير حول كيف يمكنها القول إن المقارنة "سخيفة"، قالت: "قلت إن الرئيس ترامب فاز بالانتخابات عام 2016 وكنت واضحة حيال ذلك والذي نتحدث عنه حاليا ضرورة عدم نسيان ما حدث في الـ6 من يناير 2021، رأينا عصابة من قبل الشخص الذي وجد في هذه المنشأة (البيت الأبيض) وكان هجوما على ديمقراطيتنا".

وأضافت: "دعونا لا ننسى أن هناك أشخاصا ماتوا في ذلك اليوم عناصر من رجال الأمن هوجموا في ذلك اليوم هذا هو الخطر الذي رأيناه في ذلك الوقت وهذا ما أشار إليه الرئيس وهذا ما سيستمر بالإشارة إليه".

المصدر: نيويورك بوست