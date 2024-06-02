بنزيما يتوقع من الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024
Globallookpress
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كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي عن المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
ونشر بنزيما عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لنجم ريال مدريد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور وكتب عليها "الكرة الذهبية".
واختار بنزيما، فينيسيوس لنيل الكرة الذهبية بعد ساعات من تألق النجم البرازيلي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند حيث سجل هدفا ساهم به في فوز الريال بهدفين دون رد وتتويجه باللقب القاري الـ15 في تاريخه.
يذكر أن بنزيما كان يرتبط بعلاقة قوية مع فينيسيوس أثناء مزاملته في هجوم ريال مدريد.
المصدر: RT