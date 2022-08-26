متحدثة البيت الأبيض تهاجم مراسلة أنغولية وتتهمها بـ"قلة الاحترام" (‏فيديو)

هاجمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، خلال إفادتها الصحفية إحدى المراسلات ‏ووبختها، على مقاطعتها مرارا زميلا لها حاول طرح سؤاله.

‏وكانت جان بيير تحاول الرد على سؤال من كبير المراسلين السياسيين في صحيفة "واشنطن بليد" كريس جونسون، قرب نهاية مؤتمرها الصحفي اليومي يوم الخميس، عندما قاطعته مذيعة التلفزيون من أنغولا هاريانا فيراس، واستمرت في الصراخ عليه.

وردت كارين جان بيير على المراسلة: "أنت لا تحترمين زملاءك"، لكن المراسلة هاريانا فيراس واصلت مقاطعة حديث جان بيير، فطلبت الأخيرة منها مرة أخرى الامتناع عن القيام بذلك، ونصحتها "باحترام زملائها".

بعد ذلك، طلبت المتحدثة باسم البيت الأبيض من مراسل صحيفة "واشنطن بليد" أن يكرر سؤاله عليها "لأنه كان هناك بعض قلة احترام تحدث هنا"، وعند هذه المرحلة، بدأت فيراس بالصراخ مرة أخرى.

"I'm sorry Chris, you're gonna have to start from the beginning, because there was some disrespect happening" -- today's White House press briefing turned into a bit of a free for all pic.twitter.com/0vcRklTF2I — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2022

وفي مطلع الشهر الجاري، اتهمت هاريانا فيراس، كارين جان بيير، بعدم دعوة المراسلين الأفارقة لطرح الأسئلة خلال إفاداتها الصحفية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمراسلة الأنغولية وهي تقول لجان بيير: "سؤال واحد لإفريقيا يا كارين، لماذا علينا دائما أن نتوسل للأسئلة؟ إن الأفارقة يستحقون طرح الأسئلة أيضا، هل لديك شيء ما تجاه المراسلين الأفارقة".

وتعتبر كارين جان بيير هي أول شخص أسمر البشرة يتولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، كما أنها أول شخص مثلي الجنس يشغل هذه الوظيفة.

“Why do we always have to beg for questions? Africans deserve questions as well, Karine, come on!”



— Angolan TV anchor Hariana Veras calls out WH Press Sec. Karine Jean-Pierre after she moves on to another reporter pic.twitter.com/5BoeDanALr — The Recount (@therecount) August 9, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية