طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف إسرائيل (صورة + فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت باندلاع حريق ضخم امتد إلى متحف إسرائيل الذي تم إخلاؤه من الزوار، تزامنا مع تعامل فرق الإطفاء مع ألسنة النيران.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية توجهت 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحريق الذي شب في منطقة قريبة من المتحف في محاولة لمنع انتشاره.

وتمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريق ومنع ألسنة اللهب من الانتشار داخل متحف إسرائيل بشكل أكبر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بالأرواح، حيث يعمل في المكان أكثر من 20 طاقما و8 طائرات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل.

שרפה פרצה בעמק המצלבה בירושלים: 14 צוותי כיבוי והצלה ממרחב תחנת "הבירה" מבצעים כעת פעולות לכיבוי מוקדי השרפה ומניעת התפשטותה. לאחר הערכת מצב הוחלט לפנות את מוזיאון ישראל. צילום: יוחאי תמיר pic.twitter.com/vmCCaToA4J — החדשות - N12 (@N12News) June 2, 2024

وفقا للإعلام الإسرائيلي فقد شب الحريق في منطقة وعرية في عيمك همتسلفا، إلا أنه امتد الى منطقة المتحف بسبب الرياح والطقس الخماسيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الإسرائيلي إن 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق.

ويعد متحف إسرائيل أكبر المتاحف في البلاد ويحتوي على آلاف المعروضات ذات الأهمية التاريخية والفنية الهائلة منها لوحة “النمرود” لإسحاق دانزيجر، ولوحات “أنجيلوس نوفوس” لبول كلي، و”القديس بطرس في السجن” لرامبرانت، وأعمال لفان غوخ وكلود موني.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية