 
مباشر

طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف إسرائيل (صورة + فيديو)

أخبار العالم

طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف إسرائيل (صورة + فيديو)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xns1

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت باندلاع حريق ضخم امتد إلى متحف إسرائيل الذي تم إخلاؤه من الزوار، تزامنا مع تعامل فرق الإطفاء مع ألسنة النيران.

إقرأ المزيد
حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)
حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)

طواقم الدفاع المدني الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما امتد لهيبه إلى متحف إسرائيل (صورة + فيديو)حريق متحف

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية توجهت 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع الحريق الذي شب في منطقة قريبة من المتحف في محاولة لمنع انتشاره.

 وتمكنت طواقم الإطفاء من إخماد الحريق ومنع ألسنة اللهب من الانتشار داخل متحف إسرائيل بشكل أكبر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بالأرواح، حيث يعمل في المكان أكثر من 20 طاقما و8 طائرات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن فرق الإنقاذ و4 طائرات إطفاء تعمل على السيطرة على الغابات المشتعلة، في مساحة مفتوحة قرب متحف إسرائيل.

وفقا للإعلام الإسرائيلي فقد شب الحريق في منطقة وعرية في عيمك همتسلفا، إلا أنه امتد الى منطقة المتحف بسبب الرياح والطقس الخماسيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الإسرائيلي إن 23 من طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق.

ويعد متحف إسرائيل أكبر المتاحف في البلاد ويحتوي على آلاف المعروضات ذات الأهمية التاريخية والفنية الهائلة منها لوحة “النمرود” لإسحاق دانزيجر، ولوحات “أنجيلوس نوفوس” لبول كلي، و”القديس بطرس في السجن” لرامبرانت، وأعمال لفان غوخ وكلود موني.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا