حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت باندلاع حريق كبير بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت مراسلتنا أن "سيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن "الطواقم تعاملت مع 4 إصابات خلال حريق قاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله".

وأضاف أنه "تم التعامل مع 3 إصابات بالاختناق وحالتهم مستقرة، فيما هناك إصابة رابعة خطيرة نتيجة اختناق وحروق تنفسية حرجة جدا".

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارات الإسعاف وعملية الإطفاء تنشط في مكان الحادث.

عاجل| اندلاع حريق بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة. pic.twitter.com/7vwsBZW7VH — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) June 1, 2024

وقبل أيام شب حريق ضخم في سوق الحسبة وسط رام الله جراء إطلاق قنابل الصوت والغاز من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة يزن عمر، يوم الخميس الماضي: "تعرضت حسبة رام الله في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة الرابعة صباحا إلى اقتحام قوات الاحتلال وحصلت مواجهات في المنطقة".

وأضاف: "أطلقت القنابل الصوتية والغاز في منطقة مكتظة، حيث تتواجد في المحلات مواد مشتعلة وملابس وأدوات بلاستيكية ومواد تجميل.. اشتعلت النيران في هذا المكان والمجمع البالغ مساحته 6 آلاف متر مربع، وفيه 100 محل تجاري".

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المصدر: RT