 
مباشر

حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)

متفرقات

حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnnq

أفادت مراسلة RT مساء يوم السبت باندلاع حريق كبير بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت مراسلتنا أن "سيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث".

حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن "الطواقم تعاملت مع 4 إصابات خلال حريق قاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله".

حريق هائل بقاعة أفراح في منطقة أم الشرايط قرب رام الله (فيديو)

وأضاف أنه "تم التعامل مع 3 إصابات بالاختناق وحالتهم مستقرة، فيما هناك إصابة رابعة خطيرة نتيجة اختناق وحروق تنفسية حرجة جدا".

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارات الإسعاف وعملية الإطفاء تنشط في مكان الحادث.

وقبل أيام شب حريق ضخم في سوق الحسبة وسط رام الله جراء إطلاق قنابل الصوت والغاز من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال مدير الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة يزن عمر، يوم الخميس الماضي: "تعرضت حسبة رام الله في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة الرابعة صباحا إلى اقتحام قوات الاحتلال وحصلت مواجهات في المنطقة".

وأضاف: "أطلقت القنابل الصوتية والغاز في منطقة مكتظة، حيث تتواجد في المحلات مواد مشتعلة وملابس وأدوات بلاستيكية ومواد تجميل.. اشتعلت النيران في هذا المكان والمجمع البالغ مساحته 6 آلاف متر مربع، وفيه 100 محل تجاري".

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تستهدف مخيم بلاطة بغارتين وتقتحم محل صرافة في رام الله (فيديوهات)
القوات الإسرائيلية تستهدف مخيم بلاطة بغارتين وتقتحم محل صرافة في رام الله (فيديوهات)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا