القوات الإسرائيلية تستهدف مخيم بلاطة بغارتين وتقتحم محل صرافة في رام الله (فيديوهات)

اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، فداهمت محلا للصرافة في رام الله وشنت غارتين على أحد المواقع في مخيم بلاطة شرق نابلس.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارتين على أحد المواقع عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 5 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز خلال اقتحامها المخيم.

وجاء ذلك، عقب مقتل جنديين إسرائيليين، إثر عملية دهس نفذها فلسطينيون، عند حاجز عورتا شرق نابلس مساء أمس الأربعاء، أقدمت بعدها القوات الإسرائيلية، قرابة منتصف الليل، على اقتحام مدينة نابلس ودفعت بمزيد من التعزيزات الراجلة والمؤللة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي شرق نابلس، حيث تنفذ القوات طوقا أمنيا على منطقة قبر يوسف لتأمين دخول المستوطنين.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا وسط مدينة رام الله ووصلت إلى دوار المنارة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت القوات الإسرائيلية شركة صرافة في محيط دوار المنارة وسط رام الله، ودققت في سجلاته المالية وتسجيلات كاميرات المراقبة، وعاثت خرابا بالمكان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن حريقا اندلع داخل "سوق الحسبة" للخضار، في مدينة رام الله جراء إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز باتجاه المنطقة قبل انسحابها.

وأظهرت مقاطع مصورة، إلقاء زجاجات حارقة على القوات الإسرائيلية المنسحبة من رام الله.

وفي جنوب بيت لحم، هاجم مستوطنون، سيارات الفلسطينيين قرب دوار مستوطنة إفرات، ورشقوها بالحجارة، كما أغلقوا الشارع ومنعوا تنقلات المركبات.

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية حوسان غرب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، بلدة بيت أمر ومخيم العروب وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وأجرت عمليات تمشيط، ما أدى الى اندلاع مواجهات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، مدينة طولكرم وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وداهمت منزل المعتقل محمد شحرور في الحي الشرقي، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تأخذ قياسات المنزل.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية