نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا، والتي سمحت خلالها واشنطن لكييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.

أفادت مصادر في البيت الأبيض أنه بعد الهجوم الروسي في مقاطعة خاركوف، أبلغ ممثلو الجانب الأوكراني وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك ساليفان عن خسائر القوات الأوكرانية.

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وخلال المحادثة التي استمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، كان هناك طلب للسماح للقوات الأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تلبية طلب أوكرانيا. ودعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خوفا من تأخير التسجيل الرسمي للتصريح، إلى الامتثال الفوري لطلب كييف.

ونتيجة لذلك، تمت مناقشة المبادرة على الفور من قبل مجلس الوزراء الأمريكي. ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 30 مايو.

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الرئيس بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد منطقة خاركوف، ولكنه ترك الحظر المفروض على استخدام صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية ساريا.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقا على قرار الدول الغربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش على علم بذلك، "وأنهم يحددون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

المصدر: RT