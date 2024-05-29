اعترف قائد سرية الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف يوري فيدورينكو أن أوكرانيا تواجه مشكلة في نقص الأفراد مشيرا إلى عدم وجود العدد الكافي لموجة ثانية من التعبئة.

كتب فيدورينكو هذا في مقال لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: نوفوستي