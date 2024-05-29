 
مباشر

ضابط أوكراني: كييف ليس لديها ما يكفي من الأشخاص للموجة الثانية من التعبئة

أخبار العالم

ضابط أوكراني: كييف ليس لديها ما يكفي من الأشخاص للموجة الثانية من التعبئة
Sputnik
جنود أسرى أوكرانيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmwg

اعترف قائد سرية الطائرات المسيرة التابعة لقوات كييف يوري فيدورينكو أن أوكرانيا تواجه مشكلة في نقص الأفراد مشيرا إلى عدم وجود العدد الكافي لموجة ثانية من التعبئة.

كتب فيدورينكو هذا في مقال لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

إقرأ المزيد
صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد
صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد

يشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا