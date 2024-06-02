البيت الأبيض: بايدن يدرك عواقب السماح لكييف باستهداف أراضي روسيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن يدرك العواقب الكاملة وراء بالسماح لقوات كييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة ABC News: "لقد اطلع الرئيس على مداولات الفريق المشترك بين الوكالات، وتأكد من فهمه للآثار الكاملة للطلب، ثم وافق عليه".

وأوضح أن التصريح الآن ساري المفعول مع قيود وينطبق على تلك الأهداف داخل روسيا والتي في رأي الولايات المتحدة قد تشكل تهديدا لمنطقة خاركوف.

وأضاف كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية: "لقد طلبوا (أوكرانيا) إذنا محدودا لاستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد التهديدات الوشيكة عبر الحدود. نحن نتحدث عن مواقع عسكرية ومواقع إطلاق نار وقواعد لوجستية".

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "نوفوستي" بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية في القتال المضاد ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد خاركوف.

ووفقا لمصادر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد سمحت واشنطن باستخدام أنظمة الصواريخ GMLRS وراجمات صواريخ "هيمارس" وأنظمة المدفعية "في منطقة خاركوف".

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي خلال حديثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: RT