لابيد: كلام مستشار نتنياهو يثبت موافقة إسرائيل على الصفقة وأي تراجع هو بمثابة "حكم بإعدام الأسرى"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن كلام مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبتت أن إسرائيل قبلت الصفقة، معتبرا أن أي تراجع الآن هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى بغزة.



وفي منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، قال لابيد، إن مقابلة مستشار نتنياهو أوفير فالك في صحيفة "صنداي تايمز"، تثبت أن إسرائيل قد أعلنت بالفعل أنها قبلت الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف النار في غزة"، معتبرا أنه "إذا تراجعت إسرائيل عن الموافقة الآن، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين وأزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة".

גם הראיון עם יועצו המדיני של ראש הממשלה מוכיח שישראל כבר הודיעה שהיא קיבלה את העיסקה. אם היא תחזור בה עכשיו זה גזר דין מוות לחטופים ומשבר אמון עם האמריקאים ועם המדינות המתווכות. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 2, 2024

وكان فالك، قال للصحيفة الأمريكية إن الخطاب الذي عرض فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح إسرائيل للتوصل إلى اتفاق كان "سياسيا لأسباب غير واضحة"، قائلا: "إنها ليست صفقة جيدة، لكننا نريد حقا إطلاق سراح المختطفين".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها، أعلنت حركة حماس، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

المصدر: RT