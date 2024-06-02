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أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة

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أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة
Gettyimages.ru
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أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة.

وبحث الطرفان أثناء اجتماعهما في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون لمصلحة شعبي البلدين، إضافة إلى تعزير العمل الخليجي المشترك.

كما استعرض الجانبان تطورات الأحداث إقليميا ودوليا، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأكد الجانبان دعم البلدين لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول لسلام شامل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

 

 

 

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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