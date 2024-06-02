أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان دعم بلديهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة.

وبحث الطرفان أثناء اجتماعهما في أبو ظبي العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون لمصلحة شعبي البلدين، إضافة إلى تعزير العمل الخليجي المشترك.

سمو الأمير المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها، وتعزير العمل الخليجي المشترك، وذلك خلال المباحثات التي عقدت في مدينة أبوظبي. #قطر#الإمارات… pic.twitter.com/fhRXwM7zpA — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 2, 2024

كما استعرض الجانبان تطورات الأحداث إقليميا ودوليا، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأكد الجانبان دعم البلدين لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول لسلام شامل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية