الرئيس الإماراتي يستقبل أمير قطر في أبو ظبي

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي زيارة الدولة للامارات التي يقوم بها الامير القطري تميم بن حمد من المنتظر أن تتضمن مباحثات خلال اللقاء مع ألرئيس الاماراتي محمد بن زايد، تتمحور حول قضايا وملفات عديدة في علاقاتهما الثنائية، لكن ابرز ملف هو غزة وكيفية التعاطي مع حكومة يمينية اسرائيلية متطرفة تتهرب من الالتزام بتطبيق بنود الاقتراحات التي تحدث عنها الرئيس الامريكي.

الخليجيون مثل بقية العرب متمسكون بموقفهم "لا تطبيع مع الكيان ولا تنازلات الا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان كان حاضرا في الوفد المرافق، بالإضافة إلى وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وحامد بن زايد آل نهيان وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير في الإمارات، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام