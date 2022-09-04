اعتقال أمريكي هدد بالاصطدام بطائرته عمدا بمركز تجاري في ميسيسيبي

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية عن اعتقال شاب سرق طائرة وهدد بتحطيمها في مركز تجاري بمدينة توبيلو الواقعة شمال شرقي ولاية ميسيسيبي.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن قائد شرطة مدينة توبيلو، جون كواكا، قوله إن "كوري واين باترسون، سرق طائرة من طراز بيتشكرافت كينغ إير من مطار توبيلو الإقليمي، وأقلع في وقت مبكر السبت، واتصل برقم 911 مهددا بتحطيمها فوق المركز التجاري بمدينة توبيلو".

وأضاف كواكا، في مؤتمر صحفي، "لم يكن لدى باترسون رخصة طيران، إلا أنه كان على دراية بطريقة إقلاع الطائرات، حيث عمل في شركة توبيلو لتزويد الطائرات بالوقود، ما أتاح له الوصول إليها".

وتحدثت الشرطة إلى باترسون وأقنعته بعدم تنفيذ التهديد، والهبوط في المطار، لكن لم تكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، لذلك حاول طيار آخر مساعدته عن بعد، لتهبط الطائرة بسلام في النهاية، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم "توجيه تهمة السرقة والتهديد الإرهابي لباترسون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة ولاية ميسيسيبي عن إخلاء متجر "وول مارت" على خلفية تهديد طيار بالاصطدام بطائرته الصغيرة عمدا بالمركز التجاري.

المصدر: أ ب