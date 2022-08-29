رئيسة تحرير RT تعلق على تهديد نازيي "آزوف" لها والأمن الروسي يحقق

علقت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان، على رسالة تهديد تلقتها من كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية، واصفة مرسليها بأنهم بلهاء، أو مراهقون تحت تأثير المخدرات.

وقالت سيمونيان: "بالحكم على أسلوب التهديدات، فإن أصحابها بلهاء أو مراهقون غارقون في تأثير المخدرات. بالمناسبة، هذه الصفات لا تنفي بعضها البعض".

وتساءلت: كيف يجب أن أتفاعل معهم؟ أنا أعيش حياتي وأفعل ما أعتبره صادقا وضروريا وواجبا.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، نشرت سيمونيان رسالة تلقتها من كتيبة "آزوف" النازية على قناتها في تطبيق "تيليغرام"، وحملت الرسالة تهديدات لها وعائلتها.

وفي أعقاب ذلك، أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بالتحقيق في هذه الرسالة.

المصدر: نوفوستي