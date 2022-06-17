رئيسة تحرير RT عن بوتين: هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها شخص غير واثق من انتصاره

قالت رئيسة تحرير شبكة RT، مارغريتا سيمونيان، بعد جلسة الحوار مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الثقة كانت تنبعث منه، ما كان له تأثير علاج نفسي عليها.

وأدارت سيمونيان الحوار في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي بمشاركة بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وقالت سيمونيان: "بالنسبة لي، كان أهم شيء هو انتقادات الغرب. وهذه ليست المرة الأولى التي نسمعها ونقولها بأنفسنا، بالنسبة لي لم يكن الخطاب مهما، بقدر أهمية العاطفة التي شعرت بها. شعرت بهذه الثقة، وهذا بالطبع كان له تأثير نفسي علاجي كبير علي.. وبرأيي على شعبنا أيضا".

وأضافت: "يمكن ملاحظة أن بوتين هادئ، وواثق من نفسه، وفي مزاج رائع، وودود للغاية. هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها الناس، هذه المشاعر لا تنبعث من أشخاص غير متأكدين من انتصارهم ومن أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وأشارت سيمونيان إلى أن "كل شيء كان مهما في خطاب بوتين، ولكن كان من المهم بالنسبة لها شخصيا أن تسمع أن "الناس الذين يريدون أن يكونوا معنا سيبقون معنا".

وعن سؤال حول كيفية سماع الغرب لتصريحات بوتين، أجابت سيمونيان: "ما الفرق، لنقل إن لم يسمعوا أو لن يستمعوا؟ كيف سيتغير سلوكهم. هذا مسار ثابت، سواء كان سمعهم أفضل أو أسوأ، لن يتغير المسار".

المصدر: RT