موقف طريف يجمع بوتين ورئيسة تحرير RT

جمع موقف طريف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان في ختام جلسة الحوار بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقالت سيمونيان متوجهة للرئيس الروسي: "يقولون لي أن وقت حوارنا قد انتهى"، فرد عليها بوتين مازحا: "من قال هذا لك، الإدارة؟".

وردت سيمونيان: "نعم... ليس رؤساؤكم، بل رؤسائي. رؤساء المنتدى، الذين أنا تحت تصرفهم مؤقتا".

وأدارت سيمونيان حوار جلسة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي أجاب فيها الرئيس الروسي ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف على عدد من الأسئلة حول السياسة والاقتصاد والنظام العالمي وقضايا أخرى.

المصدر: RT