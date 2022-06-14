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روسيا: الغرب مسؤول عن إحياء النازية الأوكرانية

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روسيا: الغرب مسؤول عن إحياء النازية الأوكرانية
Globallookpress Pavlo Gonchar
متطرفون أوكرانيون
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أكد الدبلوماسي الروسي إيليا بارمين أن روسيا تحمل الدول الغربية مسؤولية إحياء النازية الأوكرانية وإثارة النزاع المسلح عام 2014.

وقال بارمين في كلمة ألقاها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "الغرب هو المسؤول عن إثارة النزاع المسلح في أوكرانيا عام 2014، وكراهية روسيا التي تتكشف هناك، وإحياء النازية الأوكرانية".

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وأشار إلى حقيقة أن "الكثير من البيانات تظهر الآن والتي لا تكشف لعبة جيوسياسية مدروسة جيدا لتحويل أوكرانيا إلى دولة "مناهضة لروسيا" فقط، بل يتم الكشف عن عناصر المكاسب الشخصية، حيث أنه لعائلة بايدن مصالح مالية جادة في هذا البلد".

وأكد أن "الفظائع التي ارتكبها الغرب في السنوات والعقود الأخيرة" لم تُنسى بأي حال من الأحوال.

وتنعقد الدورة الخمسون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو. روسيا ليست عضوا في المجلس، ولكن بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، لها الحق في المشاركة في الاجتماعات.

المصدر:تاس

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