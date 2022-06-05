السفير الليبي لدى كييف يكشف حقيقة منح أوكرانيا نصف مليار دولار

نفى السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى تقديم طرابلس مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية.

وقال عيسى في بيان نشره على "فيسبوك": "تناولت بعض منصات التواصل الاجتماعي والإخبارية خبر مفاده، بأن ليبيا قدمت مساعدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، نتيجة للحرب الدائرة وكنوع من الدعم".

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وتابع: "الخبر عار عن الصحة، لذا فأننا نفند ما تم تداوله بهذا الخصوص".

وأشار في تصريحات منفصلة إلى أن غالبية الجالية الليبية في أوكرانيا خرجت في شهر مارس الماضي، والموجودون الآن بقوا بإرادتهم ومحض اختياراتهم، وأغلبهم من الطلبة وبعضهم رجال أعمال وسياح.

وتحدث عن وجود سجين ليبي في السجون الأوكرانية متورط في تهمة جنائية إثر مشاجرة، ولكن سيتم إخلاء سبيله ليكمل مدة حكمه في ليبيا.

وأكد عيسى أنه طالب الحكومة بضرورة توفير بدائل عن القمح الأوكراني منذ اندلاع الحرب وتوقف التصدير وغلق الموانئ.

المصدر: قناة الجماهيرية