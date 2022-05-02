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مصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار في مبنى سكني بمدينة مرسيليا الفرنسية

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مصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار في مبنى سكني بمدينة مرسيليا الفرنسية
AFP
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، ليل الأحد على الاثنين، في انفجار أعقبه حريق في مبنى سكني بضواحي مدينة مرسيليا الفرنسية.

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وقال رجال الإنقاذ، إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما توفي في الانفجار الذي وقع في شارع بيلون في بلدة آلوش الواقعة بضواحي مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وأصيب ثمانية أشخاص آخرون بالحريق، بينهم ثلاثة بحالات تسمم بسبب دخان الحريق، وتم إسعافهم من قبل رجال الإطفاء، وهم بحالة جيدة.

وأشارت فرق الإطفاء إلى أنه تم إجلاء حوالي 15 شخصا من المبنيين المجاورين.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، ولكن يمكن أن يكون سببه أسطوانة غاز.

المصدر: "لو فيغارو"

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