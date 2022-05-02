مصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار في مبنى سكني بمدينة مرسيليا الفرنسية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، ليل الأحد على الاثنين، في انفجار أعقبه حريق في مبنى سكني بضواحي مدينة مرسيليا الفرنسية.

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وقال رجال الإنقاذ، إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما توفي في الانفجار الذي وقع في شارع بيلون في بلدة آلوش الواقعة بضواحي مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وأصيب ثمانية أشخاص آخرون بالحريق، بينهم ثلاثة بحالات تسمم بسبب دخان الحريق، وتم إسعافهم من قبل رجال الإطفاء، وهم بحالة جيدة.

[🔴#Opérations]



Les #Pompiers13 interviennent suite à une explosion dans une maison de village à #Allauch.



Un homme de 50 ans est décédé. 9 autres victimes, parmi lesquelles trois blessées légèrement, sont prises en charge par les secours. pic.twitter.com/zLjFOWjJ7v — Pompiers 13 (@Pompiers_13) May 2, 2022

وأشارت فرق الإطفاء إلى أنه تم إجلاء حوالي 15 شخصا من المبنيين المجاورين.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار، ولكن يمكن أن يكون سببه أسطوانة غاز.

المصدر: "لو فيغارو"