 
مباشر

فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

أخبار العالم

فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس
AP Michel Euler
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svks

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد، مؤكدا اعتقال المنفذ.

وذكر دارمانان على حسابه في "تويتر": "اعتداء نفذ صباح اليوم داخل كنيسة في نيس، وقس أصيب، ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد".

وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي "اعتقلت المنفذ على وجه السرعة".

وأفادت وسائل إعلام بأن الحديث يدور عن عملية طعن وأن المعتقل مواطن فرنسي يبلغ من العمر 31 عاما.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا