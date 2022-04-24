فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد، مؤكدا اعتقال المنفذ.

وذكر دارمانان على حسابه في "تويتر": "اعتداء نفذ صباح اليوم داخل كنيسة في نيس، وقس أصيب، ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد".

وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي "اعتقلت المنفذ على وجه السرعة".

Une agression a eu lieu ce matin dans une église à Nice. Le prêtre est blessé. Pas de pronostic vital engagé. Solidarité avec les paroissiens et merci aux forces de l’ordre qui ont interpellé rapidement l’auteur. Le Préfet est sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 24, 2022

وأفادت وسائل إعلام بأن الحديث يدور عن عملية طعن وأن المعتقل مواطن فرنسي يبلغ من العمر 31 عاما.

يتبع..