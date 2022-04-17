رئيس مجلس "الدوما" الروسي يفضح أساليب زيلينسكي الملتوية

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، يحاول بتصريحه حول المفاوضات مع روسيا، كسب الوقت، ويطلب في الوقت نفسه مساعدة عسكرية من الناتو.

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وفي تعليقه على تصريح زيلينسكي حول استعداد أوكرانيا للبحث مع روسيا مسألة تخلي بلاده عن الانضمام إلى حلف الناتو، وبحث وضع شبه جزيرة القرم فقط بعد وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الروسية، كتب فولودين في صفحته على "التلغرام": "كان (زيلينسكي) يعلن نفس الشيء قبل المفاوضات في تركيا، عندما كانت قواتنا تقف عند ضواحي كييف. وخفضت روسيا نشاطها العسكري في هذا الاتجاه وسحبت قواتها (من ضواحي كييف). وبعد ذلك ظهرت هناك مسرحية في بوتشا واستفزازات أخرى".

وأشار رئيس مجلس النواب الروسي إلى أن كييف "تتخلى عن الالتزامات التي تعهدت بها"، مضيفا: "يتواصل اليوم تنفيذ السيناريو نفسه. والسبب واضح. يريد (زيلينسكي) أن يكسب الوقت، ويتوجه في الوقت ذاته بنداء إلى الناتو يطلب فيه مساعدات عسكرية".

المصدر: تاس