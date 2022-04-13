الدوما الروسي: زيلينسكي سيتحمل مسؤولية تعرض ميدفيدشوك لأي مكروه

أكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيكون موضع مساءلة حال تعرض الزعيم السياسي الأوكراني المعارض الموقوف فيكتور ميدفيدشوك لأي مكروه.

وقال فولودين في تصريح على قناته عبر "تيليغرام": "زيلينسكي قيّد خصمه.. هذه هي الحريات السياسية في أوكرانيا، وهذا حدث في ظل صمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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وأضاف أن ميدفيدشوك، الذي يرأس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة"، يعرف بأنه المبادر إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك في الإطار البرلماني.

وأضاف: "لو نجح، لما وقعت الأحداث المأساوية اليوم"، مشيرا إلى أن ميدفيدشوك دعا إلى استقلال أوكرانيا وبناء دولة مستقلة محايدة خلافا لزيلينسكي الذي يرقص على أنغام الولايات المتحدة.

وأكد أنه "لهذا السبب لا تدعم واشنطن وبروكسل ميدفيدتشوك، فيما يحاول زيلينسكي تقديمه كخائن بتقييد يديه".

وأضاف: "بالنسبة لزيلينسكي فإن ميدفيدشوك هو المنافس الأول، والجميع يفهم ذلك".

وختم: "إذا حدث شيء ما لفيكتور ميدفيدتشوك، فإن زيلينسكي مطالب بالإجابة".

وأرفق فولودين تصريحه بصورة لميدفيدشوك مقيد اليدين.

المصدر: RT