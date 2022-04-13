"لا نعرف ما إذا كان هو نفسه يريد ذلك".. بيسكوف يعلق على إمكانية مبادلة زعيم معارض أوكراني

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ملاحقة فيكتور ميدفيدشوك، زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني بسبب آرائه السياسية يكشف الوجه الحقيقي لنظام كييف.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أمس الثلاثاء عن اعتقال ميدفيدشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة الخيانة العظمى قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق أمس عرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على روسيا مبادلة ميدفيدشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "كل ما حدث لفيكتور ميدفيدشوك هو مثال واضح لما هو عليه نظام كييف في الحقيقة".

وأضاف ردا على عرض المبادلة: "ميدفيدشوك ليس مواطنا روسيا. لا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي. لا نعرف أصلا ما إذا كان هو نفسه يريد نوعا من المشاركة الروسية في تسوية هذا الموقف المشوه لسمعته".

وأضاف بيسكوف أن ميدفيدشوك كان دائما من أنصار السلام ومناهضي الحرب، واتخذ القرار الصعب بالبقاء في أوكرانيا والمشاركة في محاكمة جائرة ضده"، مشيرا إلى أنه "لم تكن أي عملية عسكرية في أوكرانيا لو أخذت كييف في الاعتبار أفكار ميدفيدشوك حول تطبيع العلاقات بين بلدينا.

المصدر: "نوفوستي"