زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".

وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.

المصدر: تاس