 
مباشر

الكرملين يدعو إلى التحقق من جميع المعلومات الواردة من أوكرانيا

أخبار العالم

الكرملين يدعو إلى التحقق من جميع المعلومات الواردة من أوكرانيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssw0

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الجانب الأوكراني لا يتردد في نشر الأخبار الكاذبة. ودعا إلى عدم تصديق أي كلمة قبل التحقق من صحتها.

وقال بيسكوف: "لا يتوقف الجانب الأوكراني عن صناعة الأخبار الكاذبة بأكثر الأساليب تطورا. أريد فقط أن أحث الجميع على التعامل مع جميع المعلومات بهذه الطريقة: عدم تصديق أي كلمة، وعدم تصدق ما تروه، والتحقق من كل شيء والبحث عن مصادر مختلفة ووجهات نظر أخرى".

وأضاف: "نحن نجيب، ولا نجيب بالكذب، نحن نقول الحقيقة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا