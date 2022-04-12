الكرملين يدعو إلى التحقق من جميع المعلومات الواردة من أوكرانيا
Legion-Media
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الجانب الأوكراني لا يتردد في نشر الأخبار الكاذبة. ودعا إلى عدم تصديق أي كلمة قبل التحقق من صحتها.
وقال بيسكوف: "لا يتوقف الجانب الأوكراني عن صناعة الأخبار الكاذبة بأكثر الأساليب تطورا. أريد فقط أن أحث الجميع على التعامل مع جميع المعلومات بهذه الطريقة: عدم تصديق أي كلمة، وعدم تصدق ما تروه، والتحقق من كل شيء والبحث عن مصادر مختلفة ووجهات نظر أخرى".
وأضاف: "نحن نجيب، ولا نجيب بالكذب، نحن نقول الحقيقة".
المصدر: تاس