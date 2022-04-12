الكرملين يدعو إلى التحقق من جميع المعلومات الواردة من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الجانب الأوكراني لا يتردد في نشر الأخبار الكاذبة. ودعا إلى عدم تصديق أي كلمة قبل التحقق من صحتها.

وقال بيسكوف: "لا يتوقف الجانب الأوكراني عن صناعة الأخبار الكاذبة بأكثر الأساليب تطورا. أريد فقط أن أحث الجميع على التعامل مع جميع المعلومات بهذه الطريقة: عدم تصديق أي كلمة، وعدم تصدق ما تروه، والتحقق من كل شيء والبحث عن مصادر مختلفة ووجهات نظر أخرى".

وأضاف: "نحن نجيب، ولا نجيب بالكذب، نحن نقول الحقيقة".

المصدر: تاس