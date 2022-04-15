صحفي أمريكي: تصريحات بايدن حول "الإبادة الجماعية" في أوكرانيا خاطئة

أعلن رئيس تحرير مجلة "National Review"، ريتش لووري، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول "إبادة جماعية" في أوكرانيا، والتي تتناقض مع موقف واشنطن الرسمي، خاطئة وقد تكون ضارة.

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وقال لووري في مقالته بعنوان "روسيا لا تنفذ إبادة جماعية في أوكرانيا" التي نشرتها، أمس الخميس، صحيفة "Politico": "إن كلمات الرئيس جو بايدن هي انحرف مرة أخرى عن سياسة إدارته"، مضيفا: "تعليقات بايدن خاطئة وقد تكون ضارة".

وأوضح: "تمر ثقافتنا بفترة لا يهتم فيها أحد تقريبا بما يقولونه، لكن هذا لا يعني أن مطالبة الرئيس الأمريكي بضبط النفس أكثر مما يعمل الكثيرون هي مطالبة كبيرة للغاية. بدلا من ذلك يواصل بايدن التقليد الذي وضعه سلفه دونالد ترامب، عندما كان من الطبيعي بالنسبة للرئيس أن يقول أشياء تتعارض مع سياسات إدارته".

وعبر الصحفي الأمريكي عن ثقته بأن مصطلح "إبادة جماعية" لا يمكن استخدامه إلا بمعنى محدد للغاية، و"إلا فتفقد الكلمة معناها". وذكر أن "الأمم المتحدة تحدد الإبادة الجماعية كأعمال تنفذ بهدف تدمير أي مجموعة قومية أو عرقية أو دينية جزئيا أو بالكامل"، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه "لا توجد هناك أي أدلة على أنهم (الروس) ينوون إبادة الأوكرانيين".

وأوضح أن حجج القيادة الأوكرانية التي ترحب بمثل هذه التصريحات الأمريكية واضحة. وأضاف أنه "من الواضح تماما أن الأوكرانيين يريدون أن يكون هذا الاتهام على جدول الأعمال، إذ أنه لا يوجد أفضل أسلوب لجعل وضع القوات المسلحة الروسية "غير شرعي".

هذا وعبر الصحفي الأمريكي عن دهشته من استخدام هذا المصطلح من جانب بايدن، إذ أن "الإبادة الجماعية تعد جريمة مروعة جدا.. مما تخلق ضغطا أخلاقيا لاتخاذ إجراءات لوقفها". وفي الوقت نفسه، كما يعتقد الصحفي، يظهر بايدن بوضوح الحذر في سياسته تجاه روسيا ولا يريد تصعيدا. وخلص إلى أن الشيء المهم في النهاية هو "ليس ما يقوله بايدن، ولكن ما يفعله".

المصدر: تاس