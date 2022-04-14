صحيفة: بايدن يتهم روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" لإنقاذ نفسه وصرف الانتباه عن مشاكل بلاده

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن باتهامه روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" يحاول إنقاذ حياته المهنية وتقييمات أدائه وصرف الانتباه عن مشاكل بلاده الداخلية.

ووفق الصحيفة، فإن خطاب "الإبادة الجماعية" دخل المشهد مرة أخرى عندما كان بايدن يزور ولاية آيوا، حيث ألقى خطابا عاما حول استجابة إدارته لارتفاع الأسعار في البلاد. ورأت الصحيفة ذلك مثيرًا للاهتمام بالإشارة إلى أنه "عندما لم يتمكن بايدن من إثبات قدرته على حل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة، لجأ إلى كبش فداء مناسب هذه المرة، إلى روسيا".

إقرأ المزيد

وأشارت غلوبال تايمز إلى أن بايدن ألقى مصطلح "الإبادة الجماعية" بشكل خفيف وطبيعي، دون أي دليل، وأن الرئيس الأمريكي وصف روسيا بعلامة غامضة "لتحويل انتباه الناس عن الاقتصاد الأمريكي الراكد، وبدأ يطلق التصريحات حول الصراع على الجانب الآخر من البلاد".

ويرى المحللون أن بايدن بهذه الطريقة حاول الحفاظ على شعبيته وحياته السياسية. كما أن اتهام بايدن لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" قد يؤدي إلى تفاقم المواجهة الأمريكية مع روسيا وزيادة التوتر في أوكرانيا وإثبات أنه يقود الدول في أزمة حادة.

ووفقا لي هايدونغ، الأستاذ بمعهد الشؤون الدولية بجامعة الصين للشؤون الخارجية، فإن بايدن يريد الفوز بمزيد من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس بهذا التكتيك."انظر إلى الصدمة التي ألحقتها الولايات المتحدة بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية، والتي لا تقل تدميراً عن إلحاق الضرر بارتكاب الإبادة الجماعية".

ويرى المنشور أنه من منظور عالمي، فإن اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" فقدت قوتها منذ فترة طويلة لإحداث عاصفة، حيث قامت واشنطن من وقت لآخر بتفريق هذا المصطلح حول العالم ، بما في ذلك اتهام الصين بارتكاب "إبادة جماعية" في شينجيانغ منطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأشار شين يي الأستاذ بجامعة فودان إلى أن "الإبادة الجماعية" أصبحت أداة للولايات المتحدة لتحقيق أهداف سياسية، وأصبح من الطبيعي أن يسمع الناس العاديون الولايات المتحدة تتحدث عنها بصوت عالٍ ، لكن القليل منهم سيأخذها على محمل الجد.

وقال شين يي: "لم تكن الولايات المتحدة أبدا تجسيدا للعدالة ، والصياغة المقابلة ليست مقدسة. يجب تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد ارتكبت على أساس الحقائق، وليس على أساس ما تقوله الولايات المتحدة".

ووفقا له ، لا أحد يعرف أفضل من الولايات المتحدة ما تعنيه الإبادة الجماعية في الواقع. "دعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة بنيت على الإبادة الجماعية" ، مضيفا أن الأمريكيين ذبحوا السكان الأصليين، واستولوا على أراضيهم وأنشأوا دولة.

في وقت سابق ، وصف بايدن سياسة روسيا تجاه أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية" ، لكنه أشار إلى أن القرار بشأن ما إذا كان يمكن تصنيفها بهذه الطريقة من وجهة نظر قانونية، يجب أن يتخذه المحامون. وتعليقا على تصريحات بايدن بشأن "الإبادة الجماعية" للأوكرانيين، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الكرملين يعتبر مثل هذه المحاولات لتشويه الوضع أمرا غير مقبول.

المصدر: نوفوستي