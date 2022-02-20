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شاهد.. عملية توليد الكهرباء من سد "النهضة" الاثيوبي

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شاهد.. عملية توليد الكهرباء من سد
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نشرت وسائل إعلام إثيوبية الصور الأولى لافتتاح إثيوبيا رسميا، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهرومائية من سد "النهضة".

وافتتحت إثيوبيا رسميا اليوم الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

المصدر: وكالات

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