شاهد.. عملية توليد الكهرباء من سد "النهضة" الاثيوبي

نشرت وسائل إعلام إثيوبية الصور الأولى لافتتاح إثيوبيا رسميا، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهرومائية من سد "النهضة".

وافتتحت إثيوبيا رسميا اليوم الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.

The Grand #Ethiopia|n Renaissance Dam (#GERD) will start generating power today. The inaugural ceremony is underway at #Guba, the project site. pic.twitter.com/JACSdtQQvJ — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) February 20, 2022

المصدر: وكالات