 
مباشر

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

أخبار العالم

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد
Reuters Denis Balibouse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri46

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن معارضتها أن يكون التطعيم ضد فيروس كورونا شرطا مسبقا لدخول أراضي هذا البلد أو ذاك.

وأوضحت المنظمة أنه "وفقا للقواعد الصحية الدولية، يجب أن تكون اللقاحات معتمدة لدى منظمة الصحة العالمية وأن تكون بالكمية الكافية حو العالم ليكون من الممكن النظر إليها بمثابة الشرط المسبق للسفر".

وأضافت أن المنظمة "لا تؤيد استخدام شهادات التطعيم كشرط مسبق للسفر الدولي، نظرا لعدم المساواة في إمكانيات الحصول على اللقاحات في الدول الغنية والدول ذات المداخيل المنخفضة".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تفتح في نوفمبر حدودها أمام المسافرين الملقحين
الولايات المتحدة تفتح في نوفمبر حدودها أمام المسافرين الملقحين

وأعادت المنظمة إلى الأذهان تصريح مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي اعتبر منع بعض الدول لدخول الأشخاص المطعمين بلقاحات غير معتمدة فيها، ولكن مرخصة من قبل منظمة الصحة، "إجراء تمييزيا".

وحتى الآن صادقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ لـ 7 لقاحات مضادة فيروس كورونا، وتدرس الاعتراف بـ 13 لقاحا آخر، بينها "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا" الروسيان.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا