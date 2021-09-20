البيت الأبيض: نية بايدن لمكافحة "داعش" في أفغانستان لم تتغير

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" في أفغانستان على الرغم من الضربة الأمريكية "الخاطئة" التي قتلت في أواخر أغسطس 10 مدنيين على الأقل.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين، إن نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمكافحة "الدولة الإسلامية – ولاية خرسان" لم تتغير، إلا أنه يؤيد إجراء تحقيق في الضربة الأخيرة.

ونفذت الولايات المتحدة يوم 29 أغسطس، قبل إتمام عملية سحب العسكريين، ضربة بواسطة طائرة مسيرة دمرت سيارة في كابل كان فيها، حسب الرواية الأولى للبنتاغون، متفجرات ومجموعة مسلحين انتحاريين لـ"داعش" اعتزموا مهاجمة مطار العاصمة الأفغانية.

والجمعة اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 أطفال بالغارة، معلنة أن العملية لم تسفر عن إصابات بين أي عناصر في "داعش".

المصدر: وكالات