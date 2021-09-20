نقابة: الشرطة الألمانية مارست العنف ضد صحفيين

دانت رابطة الصحفيين الألمان هجمات الشرطة على مراسلين غطوا احتجاجات يمينية متطرفة في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد السبت.

وقالت الرابطة إن أفراد الشرطة اعتدوا على ثلاثة صحفيين، بينما قال عدة مراسلين آخرين إنهم لم يتمكنوا من أداء عملهم بسبب الشرطة رغم التعريف بهوياتهم الصحفية.

رئيسة الرابطة في ولاية سكسونيا، إينه ديبمان، دانت الهجمات "بأشد العبارات الممكنة،" وعبرت عن الأسف إزاء وقوعها رغم "العديد من الحوارات التي أجريناها مع قادة الشرطة خلال الشهور والسنوات الماضية". كما قالت.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد المصورين كيف تدخلت الشرطة، حين كان يصور أحد راشقي الحجارة، وقال: "كان واضحا للغاية أنني من الصحافة، لكنهم ركضوا تجاهي، ودفعني أحدهم إلى السيارة ولكمني آخر في مؤخرة رأسي"، وأضاف أن معداته دمرت في الهجوم.

وقالت شرطة لايبزيغ إن 7 من أفرادها أصيبوا بعد الاحتجاج الذي تحول إلى العنف.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"