اعتقالات في تشيلي خلال أعمال شغب في ذكرى الانقلاب

قال نائب وزير الداخلية في تشيلي خوان فرانسيسكو غالي، إن الشرطة اعتقلت 10 أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب التي اندلعت خلال مظاهرات لإحياء الذكرى الـ 48 للانقلاب في تشيلي.

وذكر نائب الوزير، في حديث نقلته محطة "بيو بيو" الإذاعية أمس السبت، أنه تم اعتقال تسعة أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب وأعمال التخريب، وتم احتجاز شخص آخر بسبب تهديده لرجل شرطة.

وشهدت العاصمة التشيلية يوم السبت، مظاهرات تقليدية لإحياء ذكرى الانقلاب. وبشكل عام كانت الفعالية سلمية، ولكن بعض المتظاهرين ألقوا ألعابا نارية على الشرطة وحاولوا إقامة حواجز.

وأشارت المحطة الإذاعية، إلى أن مثيري الشغب أشعلوا النار أيضا في سيارة ومحطة لبيع الوقود. ولتفريق المخالفين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في عام 2020، تم اعتقال أكثر من 100 شخص لمشاركتهم في أعمال الشغب في ذكرى الانقلاب.

إقرأ المزيد

في 11 سبتمبر 1973، قامت مجموعة عسكرية بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه بتنفيذ انقلاب، قتل خلاله الرئيس الاشتراكي المنتخب شرعيا ، سلفادور الليندي. ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية، خلال سنوات الديكتاتورية العسكرية في تشيلي (من 1973 إلى 1990)، تم قتل 3225 شخصا أو فقدوا لأسباب سياسية. تعرض أكثر من 37 ألف شخص للتعذيب.

المصدر: تاس