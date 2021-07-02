جنوب إفريقيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت جنوب إفريقيا تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وذلك مع اندلاع موجة ثالثة من الوباء في البلاد.

وتسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة المسجلة بالمرض في زيادة الضغط على المستشفيات بما يفوق طاقتها خاصة في مدينة جوهانسبرغ الرئيسية، فيما يكافح العاملون في المجال الطبي لإيجاد أسرة كافية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وسجلت جنوب إفريقيا إجمالي إصابات يزيد قليلا عن مليوني إصابة، وأكثر من 60 ألف وفاة وفقا للبيانات الحكومية، فيما تلقى اللقاح 3.3 مليون شخص بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

المصدر: "رويترز"