عاصفة "إنريكي" تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى عند سواحل المكسيك

تحولت عاصفة "إنريكي" الاستوائية إلى إعصار من الدرجة الأولى وفقا لمقياس "سفير سيمبسون" لتصنيف الأعاصير، عند بلوغها سواحل غرب المكسيك، حسبما أوردت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية.

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وأشارت الهيئة عبر صفحتها في "تويتر" اليوم السبت إلى أن الزوبعة الواقعة حاليا على بعد 240 كم من سواحل ولاية ميتشواكان، تنتقل إلى شمال الغرب بسرعة 3 أمتار في الثانية، فيما تبلغ سرعة الرياح داخل الإعصار 39 مترا في الثانية، بل وتصل أحيانا 43 مترا في الثانية.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة على مناطق غيريرو وكوليما وميتشواكان وناياريت وخاليسكو الساحلية، أما ارتفاع الأمواج في بعض أماكن الشريط الساحلي فقد يصل 5 أمتار.

ودعت السلطات سكان المناطق المعرضة للخطر إلى توخي الحذر والحيطة ومتابعة إشعارات أجهزة الدفاع المدني.

المصدر: "تاس"