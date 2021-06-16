"بوليتيكو": البنتاغون يدرس نشر مجموعة بحرية دائمة في المحيط الهادئ في تحد للصين

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن البنتاغون يدرس خيار نشر مجموعة عمل بحرية دائمة في المحيط الهادئ، ردا على زيادة القدرات العسكرية للصين في تلك المنطقة.

ونقل الموقع أمس الثلاثاء عن شخصين مطلعين على المشاورات الجارية في داخل البنتاغون أن هذا القرار قيد البحث، مشيرين إلى أن الخطة تشمل أيضا إطلاق عملية عسكرية منفصلة في المحيط الهادئ، ما سيتيح لوزارة الدفاع تخصيص أموال ومصادر إضافية للتعامل مع "قضية الصين".

وذكر الموقع أن هذه المشاورات نجمت عن جهود فريق العمل الخاص بالصين الذي كلفه الرئيس جو بايدن في مارس بمراجعة سياسات الوزارة إزاء بكين.

وأكد الموقع أن الفريق اختتم عمله في هذا الصدد مؤخرا وسلم استنتاجاته إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيما قال مسؤول دفاعي إنه لم يتم بعد الأخذ بأي خطط مقترحة من قبل الفريق.

وأوضحت مصادر الموقع أن نشر المجموعة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ من المفترض أن يتم على غرار الخطة التي طبقها حلف الناتو في المحيط الأطلسي إبان الحرب الباردة، مذكرا بأن تلك المجموعة البحرية المؤلفة من ما بين 6 و10 سفن أنشئت بهدف التعامل على وجه السرعة مع أي أزمة محتملة.

ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة البحرية الجديدة ستضم سفنا تابعة لدول أخرى، أو أنها تعود للولايات المتحدة حصرا.

ولفت أحد مصدري "بوليتيكو" إلى أن البنتاغون لم يبلغ الكونغرس بخططه بهذا الشأن حتى الآن.



المصدر: "بوليتيكو"