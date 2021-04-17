الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد اعتقال القنصل في بطرسبورغ

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي القنصل الأوكراني في بطرسبورغ متلبسا أثناء تسلمه معلومات سرية.

وتعليقا على اعتقال جهاز الأمن الروسي للقنصل الأوكراني اثناء تلقيه معلومات سرية حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية، قال موظف بالسفارة الأوكرانية بموسكو في تصريح صحفي: "نحن لا نقبل الاتهامات الموجهة للقنصل ونعتبرها استفزازا من جانب جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في وقت سابق عن اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة بطرسبورغ، ألكسندر سوسونيوك، متلبسا في لقاء مع مواطن روسي سلمه معلومات ذات طبيعة سرية حول قواعد بيانات الأمن الروسي.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن "هذا النشاط يعتبر معاديا لروسيا" ويتعارض مع أنشطة العاملين في السلك الدبلوماسي.

المصدر: نوفوستي