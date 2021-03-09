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إيران: إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الضامن للأمن العالمي ومستعدون لتبادل كافة السجناء مع أمريكا

أخبار العالم

إيران: إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الضامن للأمن العالمي ومستعدون لتبادل كافة السجناء مع أمريكا
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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شددت الحكومة الإيرانية على أن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الضامن للأمن العالمي"، لافتة إلى أن طهران ترحب بأي مبادرة لتسريع عودة كافة الأطراف إلى الاتفاق النووي.

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هذا وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أنه "لا خيار أمام واشنطن، غير العودة للاتفاق النووي"،  مضيفا أنه "يتعين على الولايات المتحدة ألا تعقد مسار الدبلوماسية".

وأكد علي ربيعي أن "إيران مستعدة لتبادل كافة السجناء مع أمريكا"، موضحا أن "مسار الدبلوماسية لا یزال متاحا، وأن واشنطن هي من يجب أن تقدم علی الخطوة الأولى".

المصدر: عمر هواش - RT

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