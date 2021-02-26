ميركل في القمة الأوروبية: يجب تعزيز الناتو وقدرات الاتحاد الأوروبي الدفاعية

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم، إن المستشارة أنغيلا ميركل، ترى ضرورة تعزيز الناتو، جنبا إلى جنب مع تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث، أن ميركل أعربت عن هذا الرأي، خلال اليوم الثاني من القمة الافتراضية للاتحاد الأوروبي. وحسب اعتقاد ميركل، يجب أن "يكمل كل منهما الآخر". ودعت ميركل، إلى التنظيم المنهجي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما رحبت ميركل، بصياغة، مع حلول عام 2022، وثيقة الاستقلال العسكري للاتحاد الأوروبي - ما يسمى بالبوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

وكما يعتقد، يتم في الوثيقة، تقديم "مقترحات ملموسة" في مجال الدفاع مع مراعاة التحديات الحديثة.

ونوه المتحدث باسم الحكومة، بأن ميركل دعت إلى إدراج في الوثيقة، مختلف النواحي، بما في ذلك التهديدات العسكرية والهجينة، والتهديدات في المجال السيبراني، والإرهاب، وعواقب الهجرة وتغيرات المناخ.

المصدر: تاس