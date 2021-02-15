وزيرة خارجية بيرو تستقيل بعد تطعيمها دون الالتزام بالدور

قال رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي، إن وزيرة خارجية بلاده إليزابيث أستيت رودريغيز، استقالت الأحد من منصبها، بعد أن تم تطعيمها بلقاح ضد فيروس كورونا، دون الالتزام بالدور.

وأضاف الرئيس ساجاستي، في تغريدة على "تويتر": "تلقيت يوم 14 فبراير، طلب استقالة من وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت".

وذكر رئيس بيرو، أنه قبل استقالة الوزيرة.

وأشار إلى أن سبب الاستقالة، يكمن في أنه تم تطعيم الوزيرة، بلقاح ضد كورونا مخصص لتطعيم أعضاء مجموعة بحوث علمية.

المصدر: تاس